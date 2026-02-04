Столичных студентов пригласили стать тестировщиками виртуальной карты москвича

Московских студентов приглашают принять участие в тестировании виртуального приложения для карты москвича. В департаменте транспорта объявили второй набор тестировщиков, которые опробуют новый способ оплаты проезда.

Участие в проекте для отобранных студентов бесплатное. Их отзывы помогут сделать приложение удобнее и эффективнее. Планируется, что новинка заработает уже в этом году. Тестирование работает в метро, на МЦК, а также в большинстве автобусов, электробусов и трамваев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.