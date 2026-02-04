Форма поиска по сайту

04 февраля, 06:45

Транспорт

Столичных студентов пригласили стать тестировщиками виртуальной карты москвича

В России стало обязательным размещать пассажиров с детьми на соседних сиденьях в самолете

Проезд автомобилей через трамвайные пути на улице Олений Вал закроют с 1 марта

Движение по двум автобусным маршрутам возобновили в Москве

Скрытые автомобильные дверные ручки признали смертельно опасными в Китае

В столице стартовал новый сезон проекта "Музыка в метро"

Сбои в графике движения поездов произошли на МЦД-2 из-за морозов

"Московский патруль": стритрейсеры активизировались в столице с приходом снежной погоды

"Московский патруль": число нарушений ПДД снизилось в России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 февраля

Московских студентов приглашают принять участие в тестировании виртуального приложения для карты москвича. В департаменте транспорта объявили второй набор тестировщиков, которые опробуют новый способ оплаты проезда.

Участие в проекте для отобранных студентов бесплатное. Их отзывы помогут сделать приложение удобнее и эффективнее. Планируется, что новинка заработает уже в этом году. Тестирование работает в метро, на МЦК, а также в большинстве автобусов, электробусов и трамваев.

транспортметрогородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

