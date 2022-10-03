Сервис "По пути" планируют запустить на постоянной основе в "Сколково" до конца года. Уточняется, что в настоящее время он работает там в тестовом режиме.

3 октября сервису исполняется год. За это время в Троицком и Новомосковском округах с его помощью перевезли 520 тысяч пассажиров. На маршрутах запустили 50 автобусов. Они работают в пяти населенных пунктах. Это Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, а также Десеновское и Рязановское.

Местные жители могут вызвать автобус и добраться до станций метро и МЦД и обратно. В среднем транспорт приезжает за 13,5 минут.

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