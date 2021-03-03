В Москве представили новый Mitsubishi Pajero Sport. Презентация внедорожника прошла в "Лофт холле".

В ходе рестайлинга автомобиль получил другие фары, решетку радиатора, фонари, передние крылья и капот. Россияне смогут приобрести модель с мультимедийной системой Mitsubishi Connect и встроенной системой "Яндекс.Авто". Кроме этого, в автомобиле предусмотрены USB-разъемы для пассажиров второго ряда. Еще в машине багажник закрывается и открывается за счет сенсоров под задним бампером.

Продажи обновленного автомобиля стартуют в мае 2020 года, а стоимость начинается от 2,8 миллиона рублей.