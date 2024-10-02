В Москве проложили 12 новых велодорожек и нанесли там специальную разметку

Столичные улицы продолжают обустраивать для велосипедистов. В этом сезоне в городе проложили 12 новых велодорожек и нанесли там специальную разметку. Также организовали дорожки и велозоны, где можно двигаться по всей ширине проезжей части.

Уже к концу года в столице будет больше 600 километров велополос. Также продолжат развивать "Зеленое кольцо" – крупный проект, который обгонит по протяженности МКАД. На нем появятся новая разметка, знаки, навигационные указатели и велостеллы.

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