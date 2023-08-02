В России планируют ввести штрафы до 10 тыс рублей за нарушение ПДД на электросамокатах

За нарушения на электросамокатах могут ввести штрафы. Например, в 10 тысяч рублей обойдется пьяное вождение, в пять тысяч – превышение скорости. Такой законопроект разработали в Совфеде.

Коснется он и других средств индивидуальной мобильности. Если водитель велосипеда или самоката оставил место аварии, то наказывать предлагают на пять тысяч рублей. Штраф в 800 рублей будут выписывать, если самокатчик не остановился по требованию сотрудника полиции. Документ планируют внести в Госдуму осенью.

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