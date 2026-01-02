Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 11:15

Транспорт

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро откроют до конца 2026 года

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро откроют до конца 2026 года

Встреча с Дедом Морозом начнется в 10 утра на Киевском вокзале

Поезд Деда Мороза приедет на Киевский вокзал Москвы 2 января

Москвичи стали чаще использовать каршеринг для поездок в другие регионы

Москвичам рассказали о работе социальных служб и транспорта в новогодние праздники

Графики пригородных электричек изменились на всех направлениях в новогодние праздники

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 января

Тысячи россиян встретили Новый год в застрявших из-за непогоды поездах

Автомобилистам рассказали, как вернуть эвакуированную машину в новогодние праздники

Москвичи совершили более 53 млн поездок на арендованных автомобилях в 2025 году

Первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро планируют запустить до конца наступившего года. Он соединит станции "Шелепиха" и "Бульвар Генерала Карбышева".

По прогнозам, новая ветка ускорит поездки для миллиона москвичей и создаст дополнительные пересадки на пять линий метрополитена. Пассажиры получат прямую связь с центральными районами города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоЕвгения МирошкинаЕлизавета Двирник

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика