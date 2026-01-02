Первый участок Рублево-Архангельской линии метро откроют до конца 2026 года

Первый участок новой Рублево-Архангельской линии метро планируют запустить до конца наступившего года. Он соединит станции "Шелепиха" и "Бульвар Генерала Карбышева".

По прогнозам, новая ветка ускорит поездки для миллиона москвичей и создаст дополнительные пересадки на пять линий метрополитена. Пассажиры получат прямую связь с центральными районами города.

