Условия разблокировки карт "Тройка" изменятся в пригороде с 1 декабря

Условия разблокировки карт "Тройка" в пригороде изменятся с 1 декабря. Теперь, чтобы карту разблокировали, необходимо будет внести доплату за поездку.

В 2023 году возможность ездить по "Тройке" появилась на шести направлениях пригородного железнодорожного сообщения. В отличие от метро турникеты есть не на всех станциях, но везде установлены валидаторы. К ним нужно приложить "Тройку" на входе и выходе со станций, чтобы верно рассчитать стоимость поездки по тарифу.

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