В России снижается стоимость подержанных автомобилей. При этом предложений на вторичном рынке стало на 20% больше за последние дни.

Дилеры говорят, что цены ожидаемо опускаются, но сами не спешат выкупать машины. Одни связывают это с частичной мобилизацией, другие – с проблемами в премиум-сегменте. Что будет с продажами в ближайшее время, выгодно ли покупать сейчас или впереди еще более приятные предложения? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.