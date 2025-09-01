01 сентября, 07:30Транспорт
Обязательная верификация пользователей каршеринга вступила в силу в Москве
Обязательная верификация пользователей каршеринга через Mos ID вступила в силу в Москве. Для ее прохождения необходима полная учетная запись на портале mos.ru.
Для горожан предусмотрели тестовый период. До подтверждения личности можно совершить несколько поездок, однако в это время водителям будут напоминать о верификации. Если ее не пройти, то доступ к аренде автомобилей заблокируют.
