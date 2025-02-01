Самым быстрым в Москве по итогам прошлого года стал 17-й маршрут трамвая

Столичный 17-й маршрут трамвая стал самым быстрым по итогам прошлого года. Это самый популярный трамвайный маршрут среди пассажиров, он соединяет районы Медведково и Останкино. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Вместе с тем средняя скорость московского трамвая за 2024 год увеличилась почти на 5% по сравнению с 2023 годом. За прошлый год жители и гости Москвы воспользовались трамваем свыше 190 миллионов раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.