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01 февраля, 21:30

Транспорт

Самым быстрым в Москве по итогам прошлого года стал 17-й маршрут трамвая

Самым быстрым в Москве по итогам прошлого года стал 17-й маршрут трамвая

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Столичный 17-й маршрут трамвая стал самым быстрым по итогам прошлого года. Это самый популярный трамвайный маршрут среди пассажиров, он соединяет районы Медведково и Останкино. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Вместе с тем средняя скорость московского трамвая за 2024 год увеличилась почти на 5% по сравнению с 2023 годом. За прошлый год жители и гости Москвы воспользовались трамваем свыше 190 миллионов раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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