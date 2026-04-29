Плату за зарубежный трафик могут ввести для перехода граждан на российские платформы

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Минцифры РФ рассматривает возможность введения платы за зарубежный трафик для того, чтобы пользователи активнее переходили на отечественные платформы.

По его словам, если сейчас за просмотр YouTube россияне платят около 300 рублей в месяц, используя VPN-сервисы, то в случае введения платы за зарубежный трафик эта сумма очень сильно увеличится.

