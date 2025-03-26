В "Лукойле" продолжают устранять последствия хакерской атаки

Компания "Лукойл" в настоящее время ликвидирует последствия серьезного сбоя, вызванного хакерской атакой. Инцидент привел к перебоям в работе заправочных станций – водители не могли оплатить топливо банковскими картами, а кассовые терминалы отказывались считывать QR-коды.

Параллельно возникли проблемы с Системой быстрых платежей, где за час было зарегистрировано более 1,5 тысячи жалоб. К настоящему моменту работу банковских сервисов удалось восстановить.

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