26 марта, 22:15Технологии
В "Лукойле" продолжают устранять последствия хакерской атаки
Компания "Лукойл" в настоящее время ликвидирует последствия серьезного сбоя, вызванного хакерской атакой. Инцидент привел к перебоям в работе заправочных станций – водители не могли оплатить топливо банковскими картами, а кассовые терминалы отказывались считывать QR-коды.
Параллельно возникли проблемы с Системой быстрых платежей, где за час было зарегистрировано более 1,5 тысячи жалоб. К настоящему моменту работу банковских сервисов удалось восстановить.
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