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22 января, 13:00

Технологии

В США хотят построить дата-центры для искусственного интеллекта

В США хотят построить дата-центры для искусственного интеллекта

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Крупные технологические компании со всего мира создают совместное предприятие, чтобы строить в США дата-центры для искусственного интеллекта. В ближайшие 4 года в проект планируют инвестировать до 500 миллиардов долларов. Пока ключевые детали планов компаний остаются неизвестными.

Насколько опасна масштабная разработка? Куда дальше может развиваться искусственный интеллект? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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