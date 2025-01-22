В США хотят построить дата-центры для искусственного интеллекта

Крупные технологические компании со всего мира создают совместное предприятие, чтобы строить в США дата-центры для искусственного интеллекта. В ближайшие 4 года в проект планируют инвестировать до 500 миллиардов долларов. Пока ключевые детали планов компаний остаются неизвестными.

Насколько опасна масштабная разработка? Куда дальше может развиваться искусственный интеллект? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.