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Новости

Новости

15 января, 16:30

Технологии

Пользователи TikTok начали переходить на китайский аналог из-за возможной блокировки

Пользователи TikTok начали переходить на китайский аналог из-за возможной блокировки

"Техно": в Москве растет популярность инновационных кроватей и аксессуаров для сна

TikTok в США может прекратить работу 19 января

"Техно": как работают популярные гаджеты для сна

Новости часа: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Жители Москвы рассказали, что они думают об общении с роботами

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Эксперты предсказали замену сотрудников call-центров и водителей роботами

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Пользователи TikTok скачивают китайский аналог RedNot из-за предстоящей блокировки приложения. Его могут заблокировать уже 19 января.

История стала настолько массовой, что приложение находится на первом месте в App Store. Там пользователи теперь общаются с жителями КНР и высмеивают боязнь американской демократии перед любимым приложением подростков США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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