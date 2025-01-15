Пользователи TikTok начали переходить на китайский аналог из-за возможной блокировки

Пользователи TikTok скачивают китайский аналог RedNot из-за предстоящей блокировки приложения. Его могут заблокировать уже 19 января.

История стала настолько массовой, что приложение находится на первом месте в App Store. Там пользователи теперь общаются с жителями КНР и высмеивают боязнь американской демократии перед любимым приложением подростков США.

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