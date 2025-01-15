15 января, 16:30Технологии
Пользователи TikTok начали переходить на китайский аналог из-за возможной блокировки
Пользователи TikTok скачивают китайский аналог RedNot из-за предстоящей блокировки приложения. Его могут заблокировать уже 19 января.
История стала настолько массовой, что приложение находится на первом месте в App Store. Там пользователи теперь общаются с жителями КНР и высмеивают боязнь американской демократии перед любимым приложением подростков США.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.