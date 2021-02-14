Илон Маск пригласил Владимира Путина поговорить в Clubhouse

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил Владимира Путина присоединиться к голосовой социальной сети Clubhouse. Приглашение бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив президента России.

Кроме того, на русском языке предприниматель добавил, что поговорить с Путиным было бы большой честью.

В последние пару недель интернет заполонили сообщения о новой закрытой социальной сети аудиосообщений под названием Clubhouse: большие издания размещают обзоры и анонсы, пользователи торгуют инвайтами по астрономическим ценам.

Clubhouse существует уже почти год, с марта 2020 года, его основали предприниматели из Кремниевой долины Пол Дэвидсон и Рохан Сет. За пару первых месяцев сеть смогла набрать всего полторы тысячи пользователей.