Илон Маск захотел купить OpenAI за 100 миллиардов долларов

Миллиардер и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подал заявку на покупку OpenAI – компании, разработавшей ChatGPT. Консорциум инвесторов во главе с Маском предложил за нее почти 100 миллиардов долларов.

Совет директоров OpenAI должен рассмотреть эту заявку и принять окончательное решение. Маск ранее был сооснователем компании, но покинул ее в 2018 году. Теперь остается открытым вопрос, согласится ли OpenAI на сделку.

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