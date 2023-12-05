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05 декабря, 12:00

Общество

"Актуальный репортаж": чемпионат "Технолидеры Москвы"

"Актуальный репортаж": чемпионат "Технолидеры Москвы"

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Школьники и студенты представили идеи будущего на чемпионате по технологическому предпринимательству "Технолидеры Москвы". Принять в нем участие приехали и команды из регионов.

Пока ребята создают роботов, беспилотники и экспериментируют с водородной энергетикой, многие их технологии уже тестируют на реальных площадках. Какие идеи прижились и что представляют конкурсанты в 2023 году? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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