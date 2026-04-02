Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 2 апреля

Минцифры призвало крупнейшие российские платформы помочь с блокировкой VPN, сообщает РБК. По их данным, "Яндекс", VK, Сбербанк, Wildberries, Ozon, X5 Group, "Магнит" и другие должны до 15 апреля ограничить доступ к сервисам пользователям с VPN из "черного списка".

Холод вернется в Москву на следующей неделе. Температура местами опустится до отрицательных значений. Несмотря на то, что уже почти середина весны, заносы арктического воздуха еще возможны, говорят синоптики.

В столице открыли городской вокзал Славянский бульвар. Он объединяет метро, МЦД-1, поезда дальнего пригорода, аэроэкспресс до Шереметьево и 25 маршрутов наземного транспорта.

