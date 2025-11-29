Суд завершил дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Суд окончательно завершил дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной, признав сделку недействительной. Четырех обвиняемых приговорили к реальным срокам от 4 до 7 лет колонии. Певица вернула себе жилье, но лишилась денег, а покупательница осталась без квартиры и 112 миллионов рублей.

Этот случай, получивший название "эффект Долиной", отражает системную проблему на рынке недвижимости. Только в Москве с начала года по подобным схемам продали 75 квартир. Для защиты покупателей нотариальная палата и риэлторы предлагают изменить законодательство.

