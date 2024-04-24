Суд отправил замминистра обороны Тимура Иванова в СИЗО на два месяца

Басманный суд арестовал заместителя министра обороны Тимура Иванова на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. Также в СМИ сообщалось, что Иванова подозревают и в госизмене, однако его адвокат эту информацию опроверг.

Если вина замминистра будет доказана, то, по словам адвоката Владислава Кочерина, ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратного размера взятки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.