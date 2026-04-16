Семерых школьниц осудили за избиение сверстниц в Люберцах. Двоих приговорили к 4 и 4,5 года воспитательной колонии, остальным назначили 1,5 года условного наказания.

Преступления были совершены 9 декабря 2024 года. Осужденные избили одноклассницу в туалете школы, расположенной в Котельниках, а после побили знакомую им 14-летнюю девочку в Люберцах и совершили иные действия сексуального характера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.