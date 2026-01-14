Форма поиска по сайту

14 января, 14:30

Происшествия

Рэпер Гуф прибыл в Наро-Фоминский суд по делу о грабеже

Рэпер Гуф прибыл в Наро-Фоминский суд по делу о грабеже

Суд в Москве оштрафовал женщину за оскорбления в голосовом сообщении

"Московский патруль": суд оштрафовал москвичку на 3 тыс руб из-за голосовых сообщений

Москвичку оштрафовали за оскорбление в голосовом сообщении

Россиян предупредили об ответственности за оскорбления в голосовых сообщениях

Полина Лурье может обратиться к судебным приставам, чтобы принять квартиру Ларисы Долиной

Лурье может обратиться к судебным приставам для передачи квартиры в Хамовниках

Первое заседание по делу Мадуро и его супруги завершилось в Нью-Йорке

Полина Лурье пока не знает, передаст ли ей Лариса Долина жилплощадь 5 января

Лариса Долина должна будет выехать из квартиры в Хамовниках 5 января

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) прибыл в Наро-Фоминский суд Подмосковья для участия в рассмотрении уголовного дела о грабеже.

По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов вместе с компанией находился в банно-оздоровительном комплексе "Аппарт-отель" в деревне Малые Горки. Там, во время ссоры, они нанесли несколько ударов брату администратора дома отдыха и похитили мобильный телефон стоимостью 68 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судыпроисшествияшоу-бизнесвидеоНаталия Шкода

