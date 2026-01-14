Рэпер Гуф прибыл в Наро-Фоминский суд по делу о грабеже

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) прибыл в Наро-Фоминский суд Подмосковья для участия в рассмотрении уголовного дела о грабеже.

По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов вместе с компанией находился в банно-оздоровительном комплексе "Аппарт-отель" в деревне Малые Горки. Там, во время ссоры, они нанесли несколько ударов брату администратора дома отдыха и похитили мобильный телефон стоимостью 68 тысяч рублей.

