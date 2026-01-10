Полина Лурье может обратиться к судебным приставам, чтобы принять квартиру Ларисы Долиной

Полина Лурье может обратиться к судебным приставам, чтобы принять квартиру в Хамовниках, которую она купила и отсудила у Ларисы Долиной.

Как сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко, певица не явилась на процедуру передачи жилья. Новая владелица фактически не может заселиться, пока не будет подписан акт приема-передачи. Сама Долина находится в отъезде, хотя ранее ее адвокат говорила, что певица может покинуть квартиру 5 января.

