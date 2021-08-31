Криштиану Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед". Португальский нападающий официально вернулся в английский клуб.

Он подписал соглашение на 2 года с возможностью продления еще на один при условии получения рабочей визы.

Ранее Криштиану выступал за туринский "Ювентус". Итальянский клуб сообщил, что за трансфер форварда будет выплачено 23 миллиона евро.

Роналду выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. В его составе он трижды стал чемпионом английской премьер-лиги, а также выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.