Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

30 ноября, 21:15

Спорт

Франция уступила Тунису на ЧМ в Катаре

Франция уступила Тунису на ЧМ в Катаре

Новости часа: флагманский магазин H&M закроется на Тверской улице 30 ноября

Новости часа: Лавров заявил, что Запад толкает Украину к продолжению войны

Ролик со сборной Англии завирусился в Сети благодаря неизвестной девушке в Катаре

Назван возможный победитель чемпионата мира по футболу в Катаре

Российский футбольный союз обсудит переход из УЕФА в АФК

Болельщик сборной Аргентины сломал телевизор в процессе просмотра ЧМ в Катаре

Овечкин установил рекорд НХЛ по шайбам в гостевых матчах

Фанаты сборных Ирана и США подрались после матча на ЧМ в Катаре

Россиянам рассказали об ограничениях на ЧМ в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Так, Франция, досрочно обеспечившая себе выход в плей-офф после предыдущего матча, проиграла Тунису со счетом 0:1.

Австралия победила Данию со счетом 1:0 и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022. В итоге у Австралии есть 6 очков, и она находится на втором месте в группе D.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика