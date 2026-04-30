Юный шахматист из Москвы попал в лонг-лист рейтинга Forbes

Самый юный международный мастер в истории шахмат и двукратный чемпион мира из Москвы Роман Шогджиев попал в лонг-лист рейтинга Forbes "30 до 30" в номинации "спорт и киберспорт".

В апреле 2026 года 11-летний мальчик обыграл всех в категории до 18 лет на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в Сербии. В прошлом году Международная федерация шахмат присвоила Шогджиеву звание международного мастера.

Свою карьеру шахматист начал в 5 лет, когда нашел старую коробку с шахматами в шкафу. Он совмещает соревнования с заочной учебой в Курчатовской школе.

