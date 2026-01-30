Северный речной вокзал пригласил горожан на мастер-классы по фигурному катанию

Жители и гости Москвы могут посетить мастер-классы на льду, которые проводятся на Северном речном вокзале в рамках проекта "Зима в Москве". Кроме того, рядом есть ледовый городок, лыжная трасса и электротюбинг.

На катке проводят еще и тренировки, благодаря которым можно освоить сложные элементы. Ледовые площадки расположены и в других округах Москвы, а также в центре города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

