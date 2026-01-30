Форма поиска по сайту

30 января, 23:00

Спорт

Северный речной вокзал пригласил горожан на мастер-классы по фигурному катанию

Северный речной вокзал пригласил горожан на мастер-классы по фигурному катанию

Мастер-классы спортсменов проходят на лыжно-биатлонной трассе в "Лужниках"

"Москва – столица спорта": тренировки по волейболу на снегу организованы в городе

Занятие по скандинавкой ходьбе пройдет в комплексе "Дворец детского спорта"

Теннисистка Рыбакина во второй раз в карьере вышла в финал Australian Open

Первенство Москвы по биатлону прошло в олимпийском комплексе "Лужники"

Лыжно-биатлонная трасса будет работать в "Лужниках" до 1 марта

"Москва – столица спорта": приметы и суеверия игроков в нарды

"Москва – столица спорта": тренировка по растяжке пройдет на ВДНХ 29 января

Российским юниорам по водным видам спорта вернули флаг и гимн на мировых турнирах

Жители и гости Москвы могут посетить мастер-классы на льду, которые проводятся на Северном речном вокзале в рамках проекта "Зима в Москве". Кроме того, рядом есть ледовый городок, лыжная трасса и электротюбинг.

На катке проводят еще и тренировки, благодаря которым можно освоить сложные элементы. Ледовые площадки расположены и в других округах Москвы, а также в центре города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

