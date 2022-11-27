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Лионель Месси открыл счет голам с игры в матче против Мексики

Лионель Месси открыл счет голам с игры в матче против Мексики

Игрока сборной Камеруна Ондуа не станут наказывать за российский флаг на бутсах

Матч между сборными Аргентины и Мексики стартовал в Катаре

Матч между Аргентиной и Мексикой стартовал в Катаре в рамках ЧМ по футболу

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Австралия обыграла Тунис в матче чемпионата мира по футболу в Катаре

В Австралии болельщики порадовались победе своей сборной в игре с Тунисом

Лионель Месси наконец забил гол с игры, а не с пенальти. И Аргентина со счетом 2:0 обыграла Мексику. Теперь у команды Месси все шансы выйти из группы. Последний матч группового этапа – с Польшей.

27 ноября на чемпионате мира состоятся матчи в группах E и F. В 13-00 начинается первая встреча. Япония, которая сенсационно обыграла Германию, сыграет с Коста-Рикой. Центральный матч этого дня и этой группы – Испания – Германия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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