Два мировых рекорда установлены на фестивале экстремальных водных видов спорта в Москве

Два мировых рекорда были установлены в Измайловском парке во время фестиваля, посвященного одному из самых экстремальных видов спорта – гидрофлаю.

Первый из них – по высоте полета. Спортсменам удалось преодолеть высоту в 22 метра. Также установлен мировой рекорд по максимальному количеству человек, взлетевших на одной доске. Это сделали четыре участника.

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