25 февраля, 08:00

Нападающий "Металлурга" Силантьев получил травму ноги в матче КХЛ

Телеканал Москва 24 принял участие в турнире в рамках "Недели керлинга"

В Москве стартовала "Неделя керлинга"

Москвичам показали, как выглядит изнутри стадион "Лужники"

"Москва – столица спорта": состоялся чемпионат по ски-альпинизму

Канадец распилил телевизор после поражения хоккейной сборной в финале Олимпиады

Ски-альпинист Филиппов повредил медаль Олимпиады, уронив ее

Сбитую мячом чайку реанимировали во время футбольного матча в Стамбуле

Футболист Николас Джексон опубликовал видео, на котором гуляет в одних шортах в Мюнхене

"Москва – столица спорта": бесплатные тренировки по фитнесу пройдут 24 февраля

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Дмитрий Силантьев получил травму ноги в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Северстали". Во втором периоде форвард не устоял на ногах и на скорости влетел в борт. Игрока унесли с поля на носилках.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае. В первом матче он обыграл китайца Шан Цзюнчэна со счетом 6:1, 6:3. Во втором круге соперником Медведева станет швейцарец Стэн Вавринка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

