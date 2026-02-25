Нападающий "Металлурга" Силантьев получил травму ноги в матче КХЛ

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Дмитрий Силантьев получил травму ноги в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Северстали". Во втором периоде форвард не устоял на ногах и на скорости влетел в борт. Игрока унесли с поля на носилках.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дубае. В первом матче он обыграл китайца Шан Цзюнчэна со счетом 6:1, 6:3. Во втором круге соперником Медведева станет швейцарец Стэн Вавринка.

