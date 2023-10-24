24 октября, 07:30Спорт
Аршавин выставил на продажу дом, в котором жил с бывшей женой и детьми
Футболист Андрей Аршавин продает дом, в котором он жил с бывшей женой и детьми. Объявление о продаже особняка появилось на сайте продаж недвижимости. Именно на него претендовала экс-супруга футболиста, но мать Аршавина по итогу отсудила особняк.
Трехэтажный коттедж с бассейном и баней находится в элитном жилом комплексе Коломяги на севере Санкт-Петербурга. Внутри – пять спален и гостиная с мраморным камином.
Кроме дома, будущему владельцу достанется обустроенная территория с ландшафтным дизайном, парковка для четырех машин. Стоимость дома – 150 миллионов рублей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.