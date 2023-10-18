В Лондоне выставили на продажу дом солиста Sex Pistols

Фото: mansionglobal.com

В Лондоне дом, где жил солист Sex Pistols, продадут за 184 миллиона рублей (1,55 миллиона фунтов стерлингов). Об этом сообщает портал Mansion Global.

Жилище Джонни Роттена (настоящее имя – Джон Лайдон. – Прим. ред.) находится в столичном районе Челси, неподалеку от Кингс-роуд, которая была сердцем лондонской панк-сцены 1970-х годов.

Роттен переехал туда в 1978 году, сразу после распада группы. У него в гостях часто бывали Дэвид Боуи, Адам Ант, Вивьен Вествуд и Малкольм Макларен, отметили авторы материала.

Площадь дома составляет 1 300 квадратных метров. Помимо гостиной с камином и высокими потолками, здесь есть столовая, три спальни и две ванные комнаты. На крыше находится терраса, откуда открывается вид на Лондон.

Ранее бывший фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон обратился в полицию из-за проникшей в его дом неизвестной. Сначала фанатка преследовала его и бросала письма в почтовый ящик дома в Лос-Анджелесе. После этого женщина проникла на территорию дома.