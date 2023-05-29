Лондонский "Арсенал" удалил пост с поздравлениями в адрес Аршавина после критики украинцев

Фото: телеграм-канал "Андрей Аршавин"

Пресс-служба лондонского "Арсенала" удалила пост с поздравлениями в адрес российского нападающего Андрея Аршавина после критики украинских болельщиков, сообщает РИА Новости.

В день рождения футболиста лондонский клуб опубликовал видео с голами Аршавина в ворота "Ливерпуля" в матче 2009 года в своем твиттер-аккаунте. Тогда российский нападающий забил четыре гола, благодаря чему "Арсенал" вырвал ничью.

"Желаем тебе хорошего дня, Андрей", – подписали публикацию в пресс-службе "Арсенала".

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год, он провел за команду 144 матча и забил 31 мяч.

Ранее стало известно, что футболисты российского "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле в Турции. Факт драки подтвердили в отеле, однако турецкая полиция не получала никаких жалоб.

В украинском клубе назвали причиной драки "позорное поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев". Там добавили, что украинцы не хотели жить с россиянами в одном отеле.