29 мая, 22:26Спорт
Лондонский "Арсенал" удалил пост с поздравлениями в адрес Аршавина после критики украинцев
Фото: телеграм-канал "Андрей Аршавин"
Пресс-служба лондонского "Арсенала" удалила пост с поздравлениями в адрес российского нападающего Андрея Аршавина после критики украинских болельщиков, сообщает РИА Новости.
В день рождения футболиста лондонский клуб опубликовал видео с голами Аршавина в ворота "Ливерпуля" в матче 2009 года в своем твиттер-аккаунте. Тогда российский нападающий забил четыре гола, благодаря чему "Арсенал" вырвал ничью.
"Желаем тебе хорошего дня, Андрей", – подписали публикацию в пресс-службе "Арсенала".
Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год, он провел за команду 144 матча и забил 31 мяч.
Ранее стало известно, что футболисты российского "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле в Турции. Факт драки подтвердили в отеле, однако турецкая полиция не получала никаких жалоб.
В украинском клубе назвали причиной драки "позорное поведение футболистов российской команды в отношении работника отеля и провокационные выкрики в сторону закарпатцев". Там добавили, что украинцы не хотели жить с россиянами в одном отеле.
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