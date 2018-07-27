Топ-5 крупных трансферов российских футболистов

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако", контракт подписан на пять лет. Сумма трансфера станет рекордной в истории ЦСКА и всего российского футбола. По данным СМИ, "Монако" предложил ЦСКА 35 миллионов евро за трансфер Головина.

Портал Москва 24 выбрал топ-5 самых громких переходов российских футболистов в иностранные клубы.

1. Юрий Жирков





Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов

До этого рекордный трансфер в истории российского футбола принадлежал полузащитнику ЦСКА Юрию Жиркову. За него "Челси" в 2009 году заплатил 21 миллион евро. Жирков сыграл за "Челси" 49 матчей за два сезона во всех турнирах, а летом 2011 году перешел в махачкалинский "Анжи".

Футболист перешел в ЦСКА из тамбовского "Спартака" в 2003 году. Он дважды становился чемпионом России (2005, 2006), четырежды выигрывал Кубок России, а в 2005 году помог армейцам завоевать Кубок УЕФА.





2. Андрей Аршавин





Фото: ТАСС/PA Photos/Adam Davy

Еще один резонансный трансфер состоялся в 2009 году. Тогда лондонский "Арсенал" выкупил российского нападающего Андрея Аршавина из питерского "Зенита". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, при этом футбольный агент Йон Смит, по своему собственному признанию, лишь в последний момент нашел недостающие средства для того, чтобы переход Аршавина состоялся.

На тот момент это был самый крупный трансфер в истории "Арсенала". В 2012 Аршавин вернулся в "Зенит", за который играл по договору аренды. В 2013 году "Зенит" выкупил права на футболиста.

3. Роман Павлюченко





Фото: ТАСС/PA Photos/Tony Marshall

30 августа 2008 года нападающий московского "Спартака" Роман Павлюченко перешел в лондонский клуб "Тоттенхэм Хотспур". Сумма трансфера составила 14 миллионов фунтов, что сделало переход Павлюченко самым дорогим на тот момент трансфером.

Играя за "Тоттенхэм", Павлюченко получил травму, из-за которой пропустил игры сборной России с Германией и Финляндией. 30 мая 2017 года подписал контракт с командой первенства ПФЛ "Арарат" Москва, а в мае того же года контракт был расторгнут.

4. Динияр Билялетдинов





Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Динияр Билялетдинов в 2009 году перешел в английский "Эвертон". Контракт был рассчитан на 5 лет, сумма сделки составила около 8,5 миллиона евро.

Билялетдинов начинал карьеру в московском "Локомотиве", в составе которого побеждал в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны. В составе сборной России Билялетдинов стал бронзовым призером Евро-2008. 19 сентября 2017 года перешел в литовский "Тракай", контракт подписан до конца 2018 года.

5. Павел Погребняк





Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев

Трансфер нападающего сборной России по футболу Павла Погребняка из "Зенита" в 2009 году обошелся немецкому "Штутгарту" в 4,5 миллиона евро.

По информации СМИ, Погребняк тогда отклонил предложение "Зенита", приняв которое, мог стать самым высокооплачиваемым футболистом российского чемпионата. Его оклад составил бы 2,5 миллиона евро в год чистыми.

Евгения Маркова