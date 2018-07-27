Топ-5 крупных трансферов российских футболистов

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин перешел из московского ЦСКА в "Монако", контракт подписан на пять лет. Сумма трансфера станет рекордной в истории ЦСКА и всего российского футбола. По данным СМИ, "Монако" предложил ЦСКА 35 миллионов евро за трансфер Головина.
Портал Москва 24 выбрал топ-5 самых громких переходов российских футболистов в иностранные клубы.
Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов
До этого рекордный трансфер в истории российского футбола принадлежал полузащитнику ЦСКА Юрию Жиркову. За него "Челси" в 2009 году заплатил 21 миллион евро. Жирков сыграл за "Челси" 49 матчей за два сезона во всех турнирах, а летом 2011 году перешел в махачкалинский "Анжи".
Футболист перешел в ЦСКА из тамбовского "Спартака" в 2003 году. Он дважды становился чемпионом России (2005, 2006), четырежды выигрывал Кубок России, а в 2005 году помог армейцам завоевать Кубок УЕФА.
Фото: ТАСС/PA Photos/Adam Davy
Еще один резонансный трансфер состоялся в 2009 году. Тогда лондонский "Арсенал" выкупил российского нападающего Андрея Аршавина из питерского "Зенита". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, при этом футбольный агент Йон Смит, по своему собственному признанию, лишь в последний момент нашел недостающие средства для того, чтобы переход Аршавина состоялся.
На тот момент это был самый крупный трансфер в истории "Арсенала". В 2012 Аршавин вернулся в "Зенит", за который играл по договору аренды. В 2013 году "Зенит" выкупил права на футболиста.
Фото: ТАСС/PA Photos/Tony Marshall
30 августа 2008 года нападающий московского "Спартака" Роман Павлюченко перешел в лондонский клуб "Тоттенхэм Хотспур". Сумма трансфера составила 14 миллионов фунтов, что сделало переход Павлюченко самым дорогим на тот момент трансфером.
Играя за "Тоттенхэм", Павлюченко получил травму, из-за которой пропустил игры сборной России с Германией и Финляндией. 30 мая 2017 года подписал контракт с командой первенства ПФЛ "Арарат" Москва, а в мае того же года контракт был расторгнут.
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Динияр Билялетдинов в 2009 году перешел в английский "Эвертон". Контракт был рассчитан на 5 лет, сумма сделки составила около 8,5 миллиона евро.
Билялетдинов начинал карьеру в московском "Локомотиве", в составе которого побеждал в чемпионате России, Кубке и Суперкубке страны. В составе сборной России Билялетдинов стал бронзовым призером Евро-2008. 19 сентября 2017 года перешел в литовский "Тракай", контракт подписан до конца 2018 года.
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
Трансфер нападающего сборной России по футболу Павла Погребняка из "Зенита" в 2009 году обошелся немецкому "Штутгарту" в 4,5 миллиона евро.
По информации СМИ, Погребняк тогда отклонил предложение "Зенита", приняв которое, мог стать самым высокооплачиваемым футболистом российского чемпионата. Его оклад составил бы 2,5 миллиона евро в год чистыми.
Евгения Маркова
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: