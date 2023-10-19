Путин потребовал разобраться с "дельцами", переманивающими хоккеистов за границу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин осудил тенденцию, когда юных хоккеистов из России переманивают за границу. В связи с этим президент РФ потребовал от министерства спорта и от президента Федерации хоккея РФ Владислава Третьяка разобраться с такими "дельцами".

"Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что человек делает свой выбор и мы не должны этому мешать. Но ясно и то, что это бизнес. И бизнес не всегда отрегулированный и благородный", – отметил глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/24. Решение было основано на оценке рисков от компании, которая специализируется на этом.

Совет организации установил, что возвращение российских и белорусских спортсменов в международные соревнования окажется небезопасным. Также в заявлении указывается, что Международная федерация хоккея вернется к данному вопросу в марте следующего года.

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