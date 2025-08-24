Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

24 августа, 21:40

Фестиваль Grand Skate Tour собрал в Москве представителей 64 стран

На Ходынском поле завершился масштабный фестиваль уличной культуры и спорта Grand Skate Tour 2025. Он собрал поклонников скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга из 64 стран мира.

Кульминацией фестиваля стали финальные заезды скейтбордистов. В них приняли участие спортсмены из России, Франции, Великобритании, США, Перу, Аргентины, Чили, Колумбии и ЮАР. За соревнованиями наблюдали более 5 тысяч зрителей.

Насколько охотно ехали в столицу России иностранцы? Какими трюками райдеры поразили москвичей? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

