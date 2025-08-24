Пятилетие проекта "Спортивные выходные" отметили в "Лужниках"

Десятки активностей и тренировки со звездами: 24 августа в "Лужниках" прошел фестиваль "Спортивные выходные", посвященный пятилетию проекта.

Для гостей праздника подготовили настоящий марафон занятий, который длился весь день. Все желающие могли принять участие в разнообразных тренировках. Их проводили знаменитости – Митя Фомин, Катя Адушкина и другие.

Кроме того, на территории фестиваля работали зоны, где можно было сыграть в бадминтон, фрисби, настольный теннис, а также позаниматься с виртуальным тренером.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова присоединилась к празднику спорта и пообщалась с его участниками.