Первенство России по акробатическому рок-н-роллу среди юниоров стартовало в Москве. Оно проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер. Это соревнование – часть большого спортивного марафона, который включает в себя чемпионат России, Кубок Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла и Кубок мира. На нем выступят более 1,5 тысячи участников из 33 регионов. Лучшие войдут в сборную, которая представит страну на международных соревнованиях.

Сразу три матча в рамках 16 тура Мир Российской премьер-лиги состоится 22 ноября. Центральным событием станет встреча "Спартака" с командой "ЦСКА".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.