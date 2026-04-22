На ВДНХ пройдут занятия по танцевальному фитнесу

Любителей здорового образа жизни ждут активности от "Московского спорта" и проекта "Мой спортивный район". На ВДНХ 22 апреля пройдут тренировки танцевального фитнеса. На парковых и дворовых городских площадках организуют занятия по бегу.

В спорткомплексе "Динамика" можно будет поиграть в волейбол, а в павильоне "Экстрим" стадиона "Авангард" заняться воркаутом. На некоторые мероприятия нужна регистрация на сайте "Московского спорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.