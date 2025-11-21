Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 12:15

Спорт

Зрительница Москвы 24 показала, как занимается танцами

Зрительница Москвы 24 показала, как занимается танцами

Москвичи могут сыграть в теннис в комплексе "Марьина Роща"

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по боевым искусствам

Бесплатные тренировки по фитнесу проходят в Москве на 40 площадках

Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс на юге Москвы

Бесплатная тренировка по атлетической гимнастике пройдет в Москве 21 ноября

Александр Овечкин трижды за матч обновил свой же снайперский рекорд НХЛ

Москвичей пригласили на бесплатные занятия по пилатесу

Собянин: новый спортивный комплекс открылся в Зябликове

Корреспондент Москвы 24 показала свою тренировку по растяжке

Зрительница Москвы 24 Полина показала, как занимается танцами. Свои спортивные достижения также представили ведущие и корреспонденты телеканала.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов. В описании можно рассказать, как к активности относятся друзья, коллеги или соседи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика