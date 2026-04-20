20 апреля, 19:30

Спорт

Владислав Третьяк открыл турнир по фехтованию на востоке столицы

11-й международный турнир по ушу стартовал в Москве

"Москва – столица спорта": хоккейные тренировки для людей старше 45 лет проходят в столице

Фанат бейсбола трижды не поймал мяч и стал звездой социальных сетей

Москвичей ждут на бесплатные занятия по зумбе

В подмосковном Монино готовятся к открытию нового стадиона

Петербургский "Зенит" вышел на первое место в чемпионате России

"День культуры бега" прошел в Москве

В Москве прошел первый в сезоне старт по триатлону

Любители триатлона открыли сезон в Москве

Депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк 20 апреля открыл первенство по фехтованию на Кубок двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян. Соревнования прошли в Московском училище олимпийского резерва в районе Соколиная Гора и собрали более 300 участников.

"В столице выстроена спортивная траектория для воспитания будущих чемпионов: можно начать с занятий в секции, регулярно тренироваться на хорошей базе и затем выходить на турниры. Для юного фехтовальщика это важный этап – здесь проверяются техника, скорость принятия решений и умение держаться в поединке до конца. Именно с таких стартов начинается путь в большой спорт. Подобные соревнования помогают популяризировать спорт среди молодежи", – отметил Третьяк.

Состязания прошли в формате личных и командных встреч среди юниоров и юниорок. Были разыграны медали, призы и путевки на Всероссийские сборы. Перед участниками и зрителями выступили прославленные спортсменки. В их числе – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах, заслуженный мастер спорта России, тренер Карина Азнавурян. Она также поделилась своими воспоминаниями о победах на Олимпийских играх.

Третьяк отметил, что в столице особое внимание уделяют развитию детско-юношеского спорта и создана современная инфраструктура для занятий массовым и профессиональным спортом. Только в 2025 году число спортивных секций для школьников выросло на 10% – более чем до 30 тысяч.

Читайте также
Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

