Владислав Третьяк открыл турнир по фехтованию на востоке столицы

Депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк 20 апреля открыл первенство по фехтованию на Кубок двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян. Соревнования прошли в Московском училище олимпийского резерва в районе Соколиная Гора и собрали более 300 участников.

"В столице выстроена спортивная траектория для воспитания будущих чемпионов: можно начать с занятий в секции, регулярно тренироваться на хорошей базе и затем выходить на турниры. Для юного фехтовальщика это важный этап – здесь проверяются техника, скорость принятия решений и умение держаться в поединке до конца. Именно с таких стартов начинается путь в большой спорт. Подобные соревнования помогают популяризировать спорт среди молодежи", – отметил Третьяк.

Состязания прошли в формате личных и командных встреч среди юниоров и юниорок. Были разыграны медали, призы и путевки на Всероссийские сборы. Перед участниками и зрителями выступили прославленные спортсменки. В их числе – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах, заслуженный мастер спорта России, тренер Карина Азнавурян. Она также поделилась своими воспоминаниями о победах на Олимпийских играх.

Третьяк отметил, что в столице особое внимание уделяют развитию детско-юношеского спорта и создана современная инфраструктура для занятий массовым и профессиональным спортом. Только в 2025 году число спортивных секций для школьников выросло на 10% – более чем до 30 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

