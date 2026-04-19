В Москве прошел первый в сезоне старт по триатлону

В районе Лужников прошли первые в сезоне крупные соревнования по триатлону, ограничения движения к этой минуте сняты. В гонке участвовали как профессионалы, так и любители. Участникам предстояло проплыть 380 метров в бассейне, затем проехать 20 километров на велосипеде по набережным и пробежать 5 километров. Соревнования проходили в условиях прохладной погоды – около +4 градусов.

После заплыва спортсмены без смены одежды переходили к велоэтапу, который проходил по Лужнецкой и Фрунзенской набережным. Завершался старт бегом по территории спортивного комплекса. На финише участникам вручали медали и термоодеяла.

