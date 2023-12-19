Сборная РФ выиграла международный шахматный турнир ШОС

Сборная России выиграла международный шахматный турнир Шанхайской организации сотрудничества. Российская команда выступала под национальным флагом и с гимном страны.

Турнир ШОС проводился впервые, и его уже называют эквивалентом чемпионата мира. Принимал соревнования Китай. Высшие награды в Россию увезли Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук. Они набрали в общей сложности 17 очков. Кроме того, выиграли все четыре матча заключительного дня соревнований.

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