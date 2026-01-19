Экс-капитан сборной России по футболу Смертин выиграл марафон в Якутии

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин выиграл экстремальный марафон "Полюс холода – Оймякон" в Якутии. Участники преодолели дистанцию в 50 километров при температуре минус 42 градуса.

Смертин занял первое место в своей возрастной категории, преодолев дистанцию за 4 часа 45 минут. Он отметил, что такие испытания помогают понять, что человек представляет из себя на самом деле, и назвал бег медитацией и метафизическим смыслом жизни.

