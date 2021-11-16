Сборная России показала видео из раздевалки после поражения от Хорватии

Пресс-служба сборной России выложила в социальные сети видео из раздевалки национальной команды после поражения от Хорватии (0:1) в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

На кадрах видно, как игроки возвращаются в подтрибунное помещение. На записи появляются голкипер Матвей Сафонов, защитник Георгий Джикия и другие футболисты. Можно увидеть также Федора Кудряшова, забившего мяч в собственные ворота. Он сидит на скамейке, опустив голову.

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