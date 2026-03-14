Новости спорта: россиянка Танделова выиграла молодежный чемпионат мира по борьбе

Россиянка Амина Танделова стала победительницей молодежного чемпионата Европы по борьбе среди атлетов до 23 лет. Турнир проходит в Сербии. В финальной схватке спортсменка одержала победу над соперницей из Азербайджана. Также сборная России завоевала еще три медали: серебро и две бронзы.

Московский клуб "Спартак" победил хабаровский "Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился в овертайме со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Иван Морозов. "Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции.

