"Торпедо" исключили из РПЛ за договорные матчи

Футбольный клуб "Торпедо" Москва исключили из Российской премьер-лиги. Все из-за участия в договорных матчах. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Также клуб оштрафовали на 5 миллионов рублей.

Под санкции попали и бывшие руководители. Экс-гендиректор Валерий Скородумов отстранен от футбольной деятельности на 10 лет, совладелец клуба Леонид Соболев – на 5. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей.

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