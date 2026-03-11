Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 13:00

Спорт

"Москва – столица спорта": состоялся матч в честь 10-летия победы гандболисток на ОИ

"Москва – столица спорта": состоялся матч в честь 10-летия победы гандболисток на ОИ

Шведская биатлонистка подарила свою медаль юной болельщице на трибунах

"Московский спорт" и проект "Мой спортивный район" проведут тренировки для жителей столицы

Фигуристы Никита и София Сарновские перешли к тренеру Этери Тутберидзе

Россия завоевала второе золото на Паралимпиаде-2026

"Москва – столица спорта": состоялся чемпионат по художественной гимнастике

Новости мира: новые рейсы могут запустить между Россией и Хайнанем

Теннисистка из Казахстана не дала обнять себя на церемонии награждения в Индиан-Уэллсе

Любители спорта могут принять участие в тренировках проекта "Мой спортивный район"

Московское "Динамо" обыграло "Динамо" из Минска в матче КХЛ в столице

В Москве прошел матч, посвященный 10-летию победы женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Чемпионки 2016 года встретились на площадке практически в полном составе. Соперником стала команда, завоевавшая серебро на Играх в Токио в 2021 году, усиленная действующими игроками.

Сборная под руководством Евгения Трефилова стала настоящим открытием турнира в Рио-де-Жанейро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидео

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика