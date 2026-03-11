"Москва – столица спорта": состоялся матч в честь 10-летия победы гандболисток на ОИ

В Москве прошел матч, посвященный 10-летию победы женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Чемпионки 2016 года встретились на площадке практически в полном составе. Соперником стала команда, завоевавшая серебро на Играх в Токио в 2021 году, усиленная действующими игроками.

Сборная под руководством Евгения Трефилова стала настоящим открытием турнира в Рио-де-Жанейро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.