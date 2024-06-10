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10 июня, 18:15

Спорт

Руководитель дворца "Восточный" Гурченкова рассказал о летнем мероприятии для детей

Руководитель дворца "Восточный" Гурченкова рассказал о летнем мероприятии для детей

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Двукратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка России Екатерина Гамова провела мастер-класс во дворце детского творчества "Восточный". Она рассказала, как правильно делать подачу в волейболе. На встречу с ней пришли дети, которые посещают занятия в "Восточном" во время летних каникул. После тренировки Гамова ответила на вопросы юных спортсменов.

В свою очередь, руководитель дворца "Восточный", депутат Совета депутатов района Перово Анна Гурченкова рассказала о мероприятии, которое проходит в рамках летних смен образовательных для детей в "Восточном.

Гурченкова отметила, что во дворце организована интересная и увлекательная история. Она подчеркнула, что в настоящее время есть возможность проводить такие мероприятия, благодаря Московскому центру воспитательных практик и департаменту образования науки города Москва.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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