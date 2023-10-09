В РФ предложили создать "спортивно-оздоровительные карты" для некоторых граждан

В министерстве спорта РФ предложили регионам создать "спортивно-оздоровительные карты" по аналогии с "Пушкинскими картами". Как написали "Известия", выдавать их планируют малообеспеченным и многодетным семьям.

Ежегодно на пополнение баланса будут выделять средства из госбюджета, а потратить их можно будет на оплату инвентаря и различных секций. Инициатива находится на рассмотрении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.